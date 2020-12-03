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Gebze’de geçici güzergah uygulaması

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.12.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de İSU tarafından yapılacak deplase çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapacak.Gebze - Darıca metro çalışması kapsamında Akse sapağı kavşağında 3 ve 13 Aralık tarihleri arasında İSU tarafından deplase çalışması yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de İSU tarafından yapılacak deplase çalışması nedeniyle geçici güzergah uygulaması yapacak.
Gebze - Darıca metro çalışması kapsamında Akse sapağı kavşağında 3 ve 13 Aralık tarihleri arasında İSU tarafından deplase çalışması yapılacak. Çalışma süresince geçici güzergah uygulaması yapılacak. 5 Etap şeklinde yapılacak çalışmaların ilk etabı 3 Aralık Perşembe günü 21.30 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak. Çalışma süresince bölgeyi kullanan araçlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geçici güzergah uygulaması yapılacak.
Birinci etap çalışmaları Issıkgöl Caddesinin 855. Sokak kesişimi ile İbrahim Ağa Caddesi kesişimi arasında yapılacak. Bu güzergahı kullanan araçlar çalışma süresince Issıkgöl Caddesi, 855. Sokak, Muammer Aksoy Caddesi ve İbrahim Ağa Caddesini kullanacak.

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