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Gebze’de hafa sonu kurulacak semt pazarlarının tarihi değiştirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Hata sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Gebze’de Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Gebze Belediyesi tarafından semt pazarlarının kurulma tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Hata sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Gebze’de Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Gebze Belediyesi tarafından semt pazarlarının kurulma tarihlerinde değişiklik yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile hafta sonu kurulamayacak olan Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarlarının tarihleri değiştirildi. Konu ile ilgili Gebze Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınlamış olduğu genelge gereği Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine, Cumartesi günü kurulan Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarları, Pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarları 4 Aralık Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacaktır“ denildi.

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