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Gebze’de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile hizmete sunulan ‘Elden Ele Gönül Çarşısı’ dualarla açıldı.Gebze Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığı ‘Elden Ele Gönül Çarşı’ düzenlenen törenle hizmete girdi.

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile hizmete sunulan ‘Elden Ele Gönül Çarşısı’ dualarla açıldı.
Gebze Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığı ‘Elden Ele Gönül Çarşı’ düzenlenen törenle hizmete girdi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda hizmete giren ‘Elden Ele Gönü Çarşısının açılış törenine ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Engin Kılıç, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Elden Ele Gönül Çarşımızın açılış törenine hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tevazu, samimiyet ve gayretle ‘bismillah’ dediğimiz belediyecilik çalışmalarımızın temelinde sosyal belediyecilik yani Gönül Belediyeciliği anlayışı bulunuyor. Milletimizi var eden, ayakta tutan ortak değerlerin belki de en önemlisi olan yardımlaşma kültürümüzü daha da geliştirmek adına Elden Ele Gönül Çarşımızı hizmete alıyoruz. Kadim kardeşlik geleneğine uygun olarak, paylaşarak büyüyecek, ihtiyaç sahibinin dar gününde yanında olacağız” dedi.
“Sıfır giyim eşyaları ağırlıklı olmak üzere siz değerli Gebzeli kardeşlerimizin bağışladığı kullanılabilir giyim eşyalarını da Mevlana Pazaryerindeki tesisimizde temizleyip, ütüleyip buradan ihtiyaç sahibine ulaştıracağız” ifadelerine yer veren Büyükgöz, “Açılışını siz değerli konuklarımızla birlikte yaptığımız Elden Ele Gönül Çarşımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyor; değerli Gebzeli hemşehrilerimi de ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum. Allah’a emanet olun” diye konuştu.
İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı duanın ardından Elden Ele Gönül Çarşı’sının kurdelesini Başkan Büyükgöz ve protokol birlikte kesti.

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