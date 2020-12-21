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Gebze’de kaçak atık döken firmaya ceza

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.12.2020 12:53 | Son Güncelleme

Sıfır Atık çalışmalarıyla Çevre Ödüllü Belediye unvanına kavuşan Gebze Belediyesi, kaçak atık dökümüyle de mücadelesine ara vermeden devam ediyor.Kocaeli Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre koruma servisine bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gebze’de kaçak atık döken firmaya ceza

Sıfır Atık çalışmalarıyla Çevre Ödüllü Belediye unvanına kavuşan Gebze Belediyesi, kaçak atık dökümüyle de mücadelesine ara vermeden devam ediyor.
Kocaeli Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre koruma servisine bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gelen bir şikayeti değerlendiren belediye ekipleri, İnönü Mahallesi 1991 Sokak üzerindeki boş alana dökülen sanayi atıkları için işlem başlattı. Atıklar üzerinde yapılan inceleme sonucunda İstanbul deri organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmayı tespit eden çevre koruma ekipleri firma tarafından atıkların kaldırılarak usulüne uygun şekilde bertarafını sağladı. Firmaya ise 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Temizlik işleri müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Gebze’de kaçak atık döken firmaya ceza

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