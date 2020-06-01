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Gebze’de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme

Gebze’de korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı kalan ve yeniden açılacak olan kafe ve lokantalar dezenfekte edildi.Korona virüs salgınıyla mücadelenin ilk günlerinden beri ilçenin dört yanında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Gebze Belediyesi ekipleri çalışmalara ara vermiyor.

Gebze’de kafe ve lokantalar dezenfekte edildi

Gebze’de korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı kalan ve yeniden açılacak olan kafe ve lokantalar dezenfekte edildi.
Korona virüs salgınıyla mücadelenin ilk günlerinden beri ilçenin dört yanında temizlik ve dezenfekte çalışması yürüten Gebze Belediyesi ekipleri çalışmalara ara vermiyor. İlçede bulunan ve pandemi nedeniyle çalışmalarına ara verilen lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve kahvehaneler, ülke genelinde alınan kararla 1 Haziran pazartesi günü vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Normalleşe adımları kapsamında kapılarını açacak ilçedeki lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve kahvehaneler Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Vatandaşların bu ticarethanelerden sağlıklı bir ortamda yararlanabilmeleri için çalışma yapan ekipler, dükkanları özel olarak hazırlanan solüsyonla dezenfekte etti.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:01
Akşam
20:32
Yatsı
22:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Şifa Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Çankaya Eczanesi
Darica
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Gebze
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