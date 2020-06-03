YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de kafe ve restoranlarda denetim

Gebze’de kafe ve restoranlarda denetim

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.06.2020 17:42 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 1 Haziran itibariyle müşterilerine kapılarını açan lokanta, restoran ve kafeleri denetliyor.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze’de kafe ve restoranlarda denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 1 Haziran itibariyle müşterilerine kapılarını açan lokanta, restoran ve kafeleri denetliyor.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı. Pandemiyle mücadele günlerinde alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına ara veren ve 1 Haziran tarihinde açılan lokanta, restoran, pastane, kafe ve benzeri iş yerleri denetleniyor. Yayınlanan genelgeyle kapılarını Gebzeli müşterilerine açan işletmeleri ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde işletmelerin uyması gereken kuralları hatırlatarak uyarıcı broşürler dağıttı. Zabıta ekipleri işletmelere; faaliyetlerini saat 22.00’e kadar sürdürmeleri, çalışan personellerin ve müşterilerin koruyucu maske takmaları, personel ve misafirlerin işyerlerine girişinde ateşlerinin ölçülmesi, 1,5 metre sosyal mesafe şartlarına uyulması, masalarda sadece karşılıklı oturma düzenin sağlanması, her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulması, yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizlenmesi ve dezenfeksiyonunun sağlanması hususlarında hatırlatmalarda bulundu.
Denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini ulaştırmaları çağrısında bulundu.

Gebze’de kafe ve restoranlarda denetim

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Didim çiçek açıyor

Didim çiçek açıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Eriş Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Aydın Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

Askıda Gıda zincirine 5 yeni market daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.