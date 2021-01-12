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Gebze’de kent meydanı manolya ağaçları ile süsleniyor

12.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent meydanında manolya ağacı dikim çalışması yapıyor.Günün ilk saati ile çalışmaya başlayan ekipler, kent meydanı ile parklarda ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptı.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent meydanında manolya ağacı dikim çalışması yapıyor.
Günün ilk saati ile çalışmaya başlayan ekipler, kent meydanı ile parklarda ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptı. Çoban Mustafa Paşa Külliyesi etrafında dikilen manolya ağaçlarının mayıs-ağustos aylarında çiçek açması bekleniyor.
Gebze Belediyesi, birbirinden renkli bitki ve çalı grubu ile parkları görsel açıdan zenginleştirmeye çalışıyor. Yenikent Mahallesi, Sağlık Çalışanları Parkında çalışma yapan belediye ekibi, taflan, mahonya, kekik, nandina ve çeşitli çalı grubu ile yapımına devam edilen parkı bitkilendirdi. Parklarda bakım çalışmalarını da yürüten ekipler, çalışmaların süreceği ve mevsimsel bitkilerle kenti daha güzel kılacaklarını ifade etti.

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