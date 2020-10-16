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Gebze’de moloz atıkları anında toplanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi’nin özel çevre ödüllü hizmeti Alo Moloz Hattı ile ilçe genelinde ev ve işyerleri tadilatları sonrası oluşan moloz atıkları adreslerden teslim alınıyor.Sağlıklı Kentler Birliği’nin özel çevre ödülüne sahip Gebze Belediyesi’nin ‘Alo Moloz Hattı’na gelen taleplere anında cevap veriliyor çağrı hattını telefonla arayan Gebzeliler, tadilat sonrası çıkan hafriyatlardan belediye yardımıyla zahmetsizce kurtuluyor.

Gebze’de moloz atıkları anında toplanıyor

Gebze Belediyesi’nin özel çevre ödüllü hizmeti Alo Moloz Hattı ile ilçe genelinde ev ve işyerleri tadilatları sonrası oluşan moloz atıkları adreslerden teslim alınıyor.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin özel çevre ödülüne sahip Gebze Belediyesi’nin ‘Alo Moloz Hattı’na gelen taleplere anında cevap veriliyor çağrı hattını telefonla arayan Gebzeliler, tadilat sonrası çıkan hafriyatlardan belediye yardımıyla zahmetsizce kurtuluyor. Hizmet kapsamında Gebze Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat çalışmaları sonrasında oluşan moloz atıkları, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanıyor.
İnşaat atığı ve molozların evsel atıklarla karıştırılmasının önüne geçilmesi ve çevresel sorunlara yol açmaması için faaliyete geçen Alo Moloz Hattını arayan vatandaşların atıkları, ekipler tarafından adreslerinden teslim alınıyor.

Gebze’de moloz atıkları anında toplanıyor

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