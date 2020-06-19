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Gebze’de okullar sınavlar için dezenfekte edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi ekipleri LGS ve YKS sınavları öncesinde okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler iki hafta sonu gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınavları için okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi ekipleri LGS ve YKS sınavları öncesinde okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler iki hafta sonu gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınavları için okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler öğrencilerin steril bir ortamda sınavlarına girebilmeleri için sınav yapılacak okulların bahçe ve sınıflarında dezenfekte çalışması yaptı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Büyükgöz, “Normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamamız lazım. Kurallara uymalı ve önlemlerimizi almalıyız. Gebze Belediyesi olarak bu süreçte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek olan LGS ve YKS sınavlarında öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için sınav olacak tüm okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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