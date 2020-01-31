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Gebze’de Sıfır Atık Eğitimleri sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 31.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten Gebze Belediyesi; bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerleri vermeye devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten Gebze Belediyesi ilçe genelinde eğitimlere devam ediyor.

Gebze’de Sıfır Atık Eğitimleri sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten Gebze Belediyesi; bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerleri vermeye devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten Gebze Belediyesi ilçe genelinde eğitimlere devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu personeli ve yetkililerine verilen eğitimde; çevresel sürdürülebilirlik nedir, Geri dönüşüm nedir, atık nedir, sıfır atık nedir ve sıfır atık yönetmeliği neleri kapsamaktadır gibi soru başlıkları üzerinde durularak, atıkların geri kazanılması, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması konularına değinildi. Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtilen atıkları ayrı toplama renk skalasının da anlatıldığı eğitimde renk ayrımına göre iç mekanda ve dış alanlarda geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesi gerektiği ve personelin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı anlatıldı.
Gebze Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve hizmetler de katılımcılara aktarıldı. Geri dönüşüme kazandırılan atıklardan da örnekler veren yetkililer, “1 ton atık kağıdın geri kazanılması, 17 ağacı kesilmekten kurtarır. Yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı ile yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Atık camlar tekrar cam ürünlere; plastik atıklar elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlere dönüşebilmektedir. 1 litre bitkisel atık yağı 1 milyon litre kullanılabilir temiz su kaynağının kirlenmesine neden olmaktadır” dediler.

Gebze’de Sıfır Atık Eğitimleri sürüyor

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