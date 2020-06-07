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Gebze’de sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçe genelinde sivrisinekle mücadele çalışmaları için sahaya indi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; bahçe sulamak için bidon, kova ve benzeri kaplarda bekletilen sularda sivrisinek larvalarının üremesine mani olmak üzere Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler ilçede ilaçlama yaptı.

Gebze’de sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli’nin Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler, ilçe genelinde sivrisinekle mücadele çalışmaları için sahaya indi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; bahçe sulamak için bidon, kova ve benzeri kaplarda bekletilen sularda sivrisinek larvalarının üremesine mani olmak üzere Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerine bağlı ekipler ilçede ilaçlama yaptı. Mahalle ziyaretleri esnasında ilaçlama çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları ricasında bulundu.
Bahçe sulama için kova ve bidon benzeri kaplarda suların biriktirilip bekletilmemesi çağrısında bulunan Başkan Büyükgöz, vatandaşların duyarlı davranmaları sayesinde ekiplerin ilaçlama çalışmalarının olumlu sonuç vereceğini, sivrisinek popülasyonunun ilçe genelinde azalacağını ifade etti. Başkan Büyükgöz ilaçlama çalışması yapan ekiplere de kolaylıklar diledi.

Gebze’de sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

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