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Gebze’de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ilçenin ana arterleri ve caddelerinde temizlik çalışması yürütüyor.Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin temiz kalması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze’de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

Gebze Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ilçenin ana arterleri ve caddelerinde temizlik çalışması yürütüyor.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin temiz kalması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilk olarak Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde yıkama çalışması gerçekleştirdi. Gebze’nin tüm mahallelerinde hafta sonu detaylı bir temizlik çalışması yapan ekipler, boş alanlara gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek kaldırdı. Çöp konteynerleri yanlarına bırakılan iri hacimli atıkları da kaldıran ekipler ayrıca yer altı ve yer üstü konteynırlarını özel solüsyonla dezenfekte etti. Ekipler yıpranan çöp konteynerlerini de tamir ederek onardı.
Öte yandan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviriyor. Bu kapsamda ekipler, Belediye ilk olarak Kargalı Mahallesi’nde doğalgaz çalışmasının tamamlandığı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi’nde asfalt yama çalışması, İnönü Mahallesi 1966 Sokak ve bağlantılarında kaldırım imalatı, Kargalı Mahallesi’nde parke tamir çalışması, Kadıllı Mahallesi’nde asfalt serim çalışması öncesi zemin hazırlama çalışması, Pelitli Mahallesi’nde sıfır parke yol çalışmasını tamamladı.

Gebze’de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

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