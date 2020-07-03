Gebze’de su kademeli olarak verilmeye başlandı

Ana boru hattında meydana gelen patlama nedeni ile su kesintisi yaşanan Gebze’de öğlenden sonra kademeli olarak su verilmeye başlandı.

Gebze’de ana boru hattında meydana gelen patlama sonrasında su kesintisi yaşanıyordu. İSU yaptığı açıklama ile öğlen saatlerinden sonra kademeli su verilmeye başlandığını açıkladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Gebze bölgesinde İller Bankası tarafından imalatı yapılmış olan bin 200 milimetre CTP bölgeye hizmet vermektedir. Son zamanlarda mevcut boru üzerinde sık sık arızalar oluşmakta ve uzun kesintilere sebebiyet vermektedir. Yaşanan arızaların önüne geçebilmek için bölgede bin 300 milimetre çapında çelik boru deplase çalışması geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde tamamlanmış olup pandemi süreci içerisinde devreye alınmamıştı” ifadelerine yer verildi.

“Gebze Bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan bin 200 mm CTP ana isale boru hattı üzerinde 2 Temmuz tarihinde meydana gelen arızaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmişlerdir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Yapılan çalışmalar sonucunda Gebze ilçemizde bugün saat 11.00 itibariyle çalışma tamamlanma aşamasına gelmiş olup, öğleden sonra kademeli olarak su verilmeye başlanmıştır. 2 Temmuz tarihinde yaşanan arıza ile birlikte bin 300 mm çelik boru hattımız 3 noktada bağlantıları yapılarak devreye alınmış olup mevcut CTP hat üzerinde 2 farklı noktada oluşan arızalar giderilmiştir. Gebze bölgesinde yaşanan kesinti süresince ileride yaşanabilecek arızaların önüne geçebilmek için ekiplerimiz tüm çalışmaları eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmiştir” denildi.

