YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de Şubat Meclisi tamamlandı

Gebze’de Şubat Meclisi tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 12:13 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında gerçekleştirildi.Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında yapıldı.

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında gerçekleştirildi.
Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında yapıldı. Meclis toplantı salonunda düzenlenen şubat meclisi bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklamayla başladı. Gündemin ilk 4 maddesinde yer alan, ilgili komisyonlardan gelen raporların oybirliğiyle kabul edildiği şubat meclisinde, imar komisyonu raporları da oy birliğiyle kabul edildi. Önergeyle meclis gündemine alınan diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlandığı şubat ayı meclis toplantısının son bölümünde meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis öncesi kent meydanından Elazığ için toplanan yardımların bulunduğu tırını uğurladıklarını ifade etti.
Gebze’deki afet toplanma alanları hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, Gebze Askeri Kışla ve Hünkar Çayırı’nda deprem toplanma alanları yapılacağını söyledi. Başkan Büyükgöz konuşmasında, “ Gebze’de biz depreme dönük ne yapıyoruz diye sorarsanız. Tam donanımlı kurtarma aracı temini noktasında son noktaya geldik. 30 kişilik bir kurtarma ekibi hazır hale getirildi. Bu ekibi 100 kişiye çıkartacağız. Bu durumlarda toplanma yerimiz nedir diye soruyorlar? Gebze Askeri Kışlada yapacağımız millet bahçesi, Gebze’nin en büyük toplanma merkezi olacak. Hünkar Çayırı’ndaki millet bahçesinde de toplanma merkezi olacak” diye konuştu. Gebze Belediyesi Mart ayı meclisi 3 Mart Salı günü saat 16’da yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:19
İkindi
16:02
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Alcan Eczanesi
Golcuk
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Duru Eczanesi
Darica
Neşe Eczanesi
Gebze
Filiz Eczanesi
Korfez
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Orhangazi Spor Salonu’nun figürleri belirdi

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Kocaeli'de otomobilin akaryakıt deposundan 18 kilogram esrar çıktı

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Dilovası halk meclisi büyük ilgi gördü

Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

Binlerce Körfezli Hayati İnanç’la buluştu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.