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Gebze'de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

30.06.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze'de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, K.K. yönetimindeki 34 DIE 285 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkan 4 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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trafik kazası Kocaeli Gebze

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