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Gebze’de tapu sorunu çözüme kavuştu

17.10.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze’mizin en önemli sorunlarından olan 100 yıllık tapu sorununa el attık. Bugüne kadar 35 bine yakın tapu düzenledik hamdolsun" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Aynı zamanda üksek Şehir ve Bölge Plancısı olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gelecekteki meslektaşlarına tecrübelerini aktardı. Gebze’de devam eden çalışmalar ve projelere ilişkin gençleri bilgilendiren Büyükgöz, "Ekip arkadaşlarımla birlikte, planlı, sağlam bir Gebze için gece gündüz çalışıyoruz. Gebze’mizin en önemli sorunlarından olan 100 yıllık tapu sorununa el attık. Bugüne kadar 35 bine yakın tapu düzenledik hamdolsun. Plansız alanların 5000’lik, 1000’lik planlarını yaptık, tapu tahsis belgesi ya da yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözdük. İçerisinde olduğumuz dijital çağa uygun olarak hizmete aldığımız Tapu Rayiç Entegrasyon sistemiyle. Dijital belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşın, işinden gücünden olmadan belediye hizmetlerine ulaşabilmesini sağladık. Gebze’ye tarihinin en büyük yatırımlarını getirerek gösteriş yapmadan sağlam işlere imzamızı attık. Siz değerli geleceğin şehir ve bölge plancısı olacak kardeşlerime öğrenim hayatında ve iş hayatında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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