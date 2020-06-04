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Gebze’de temizlikte yeni uygulama

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından ilçedeki çöp konteynerleri yüzde 130 arttırılmış kapalı sistem çöp konteynerleri ile değiştirilecek.Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki eski çöp konteynerlerini, çöp toplama kapasitesi yüzde 130 oranında artırılmış kapalı sistem yeni yer üstü çöp konteynerleri ile değiştiriyor.

Gebze Belediyesi tarafından ilçedeki çöp konteynerleri yüzde 130 arttırılmış kapalı sistem çöp konteynerleri ile değiştirilecek.
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki eski çöp konteynerlerini, çöp toplama kapasitesi yüzde 130 oranında artırılmış kapalı sistem yeni yer üstü çöp konteynerleri ile değiştiriyor. Öncelikli olarak Bağdat ve İbrahim Ağa Caddesi gibi ana arter ve caddelerde uygulanacak bu yeni sistemle ve uygulamayla ilgili birim yetkililerinden bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebzeli hemşehrilerimize verilen hizmetin kalitesini artırmak, daha iyi hizmetlerle tanıştırmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyoruz” dedi.
“Gebzemiz’in genelinde yer üstü konteyner ile çöp toplama kapasitesini yüzde 130 oranında arttıracak yeni kapalı konteyner sistemini uygulamaya koyuyoruz” ifadelerine yer veren Büyükgöz, “Sağlık, çevre ve sıfır atık konusunda duyarlılığımızı sizlerle beraber her geçen gün geliştirmiş olacağız. 80 adet yeni tip kapalı ve geniş hacimli konteynerlerimizi ilçemizin ana arterlerinde belirlenen noktalara yerleştirerek, hem çevre ve temizlik hem de ana arterlerdeki trafik yükünü azaltma konusunda katkı sağlayan bir sistemi uygulamayı başlatmış olacağız. Siz değerli hemşehrilerimize en iyi hizmetleri ulaştırmak için gayretimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

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