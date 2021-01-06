YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de yılın ilk meclisinde 24 gündem maddesi görüşüldü

Gebze’de yılın ilk meclisinde 24 gündem maddesi görüşüldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.01.2021 12:16 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi yılın ilk meclis oturumu Başkan Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.Kocaeli Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

Gebze Belediyesi yılın ilk meclis oturumu Başkan Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.
Kocaeli Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. Gebze Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen Ocak ayı meclis oturumu yılın ilk meclis oturumu olması münasebetiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Toplam 24 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda denetim komisyonuna gizli oyla beş üye seçildi. Meclis oturumu sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni yılın tüm insanlık alemine sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerden bahsederken, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da cevapladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:11
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

İlim Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Eren Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.