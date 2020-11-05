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Gebze’deki 20 milyonluk proje çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gebze ilçesinde gerçekleştirilen içme suyu altyapı projesinde çalışmalar devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de ana isale hattı üzerinde oluşabilecek arızalara son vermek ve gelecekteki nüfus yoğunluğunu dikkate alarak içme suyu hattını yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Gebze ilçesinde gerçekleştirilen içme suyu altyapı projesinde çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de ana isale hattı üzerinde oluşabilecek arızalara son vermek ve gelecekteki nüfus yoğunluğunu dikkate alarak içme suyu hattını yeniliyor. Üç etap halinde ve toplamda 4 bin 580 metre uzunluğundaki projede, birinci ve ikinci etaptaki alt yapı çalışmaları bitirilmişti. İSU ekipleri üçüncü etap kapsamında şuan Sultan Orhan Mahallesi 1123 sokak ile Arapçeşme Mahallesi 1046/2 sokaktaki alt yapı çalışmasını sürdürüyor. Yaklaşık 20 milyonluk altyapı projesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçmiş olacak.
İkinci etap ile eş zamanlı başlayan ve hummalı bir şekilde devam eden üçüncü etap alt yapı çalışması 2 bin 210 metre uzunluğundaki güzergah üzerinde bulunuyor. İSU ekipleri Sultan Orhan, Arapçeşme ve Kirazpınar mahallelerin besleyen 220 metre uzunluğundaki çelik boru alt yapı imalatını tamamlayarak devreye aldı. Gebze Gaziler Dağında bulunan 20 bin ve 15 bin metreküplük iki deponun, çıkış hattı olan 780 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Tamamlanan bu hattın yakın zamanda devreye alınması planlanıyor. Üçüncü etap çerçevesinde Arapçeşme ve Sultan Orhan Mahallelerindeki alt yapı inşa çalışması devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nce planlanan tüm etapların tamamlanması ile birlikte Adem Yavuz, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallesi üstü kotları, Mevlana ve İstasyon Mahallelerinin bir kısmı, Hacı Halil, Yenikent, Gaziler, Mustafa Paşa, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, İnönü, Güzeller, Kirazpınar, Arapçeşme, Sultan Orhan, Tatlıkuyu, Barış, Muallimköy ve Tavşanlı Mahalleleri’ni besleyen bin 200 milimetrelik CTP ana isale hattı tamamen iptal edilerek yenilenen 4 bin 580 m uzunluğunda çelik boru ile uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilmiş olacak.

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