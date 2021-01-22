YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’deki çevreci okullara hediye

Gebze’deki çevreci okullara hediye

22.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çevreci yarışmada dereceye giren okullara hediyeleri verildi.Gebze Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen elektronik atık ve pil atığı toplama yarışmasında Gebze’den 3 okul dereceye girdi.

Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çevreci yarışmada dereceye giren okullara hediyeleri verildi.
Gebze Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen elektronik atık ve pil atığı toplama yarışmasında Gebze’den 3 okul dereceye girdi. Hediyeler, Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma servisi tarafından dereceye giren okulların idarecilerine takdim edildi. Diler Demir Ortaokulu’na çok fonksiyonlu yazıcı, Koç Ortaokulu’na satranç eğitim seti, Emlak Konutları Ortaokulu’na ise spor eğitim seti hediye edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Bahar Eczanesi
Izmit
Korhan Eczanesi
Izmit
Yeşilova Eczanesi
Izmit
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Eylül Eczanesi
Korfez
Başiskele Eczanesi
Basiskele
Sevtap Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

Kocaeli, fidanlarını kendisi üretiyor

’Pişmaniye’ ve ’Simit’ yeni yuvalarında

’Pişmaniye’ ve ’Simit’ yeni yuvalarında

Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları anlattı

Başkan Muzaffer Bıyık, meclis üyelerine çalışmaları anlattı

Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Başkan Büyükakın, "Çiftçimizin alın teri ilaç olacak"

Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı

Kocaeli’ye kazandırılacak barajlar masaya yatırıldı

Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’na çalışmalarını anlattı

Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’na çalışmalarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.