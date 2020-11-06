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Gebze’deki yüzme havuzunun çatı imalatı sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor.Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu inşası tamamlanırken yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor.

Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen spor salonunda çalışmalar hızla devam ediyor.
Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu inşası tamamlanırken yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor. Mahalle okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşan olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi, yeni yeteneklerin keşfedilmesi için tüm ilçelere spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyor. Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden Büyükşehir, spor salonunun tüm imalatlarını bitirdi. Yüzme havuzunda ise çelik çatı imalatı sürerken soyunma ve lavabolardaki seramik kaplama işleri devam ediyor. İç sıvaları tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun, dış cephe kaplaması, mekanik ve elektrik tesisat imalatları sürüyor.
Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor. Havuzdaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.

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