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Gebze’den İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediyeler Birliği ve bir yardımlaşma derneği iş birliğinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 10 tır yardım malzemesi İdlib’e gönderildi.Yardımlaşma Dernekleri ile işbirliği yapan Gebze Belediyeler Birliği, yürütülen yardım kampanyası kapsamında 10 tır yardım malzemesini İdlib’e gönderdi.

Gebze’den İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi

Gebze Belediyeler Birliği ve bir yardımlaşma derneği iş birliğinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 10 tır yardım malzemesi İdlib’e gönderildi.
Yardımlaşma Dernekleri ile işbirliği yapan Gebze Belediyeler Birliği, yürütülen yardım kampanyası kapsamında 10 tır yardım malzemesini İdlib’e gönderdi. Yardım TIR’ları Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen törenle, dualarla yola çıktı. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yardım derneklerinin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Bu gün İdlib’teki insanlar Çanakkale’de şehit olmuş, bu toprakları kanıyla sulamış dedelerin torunları. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından yardım TIR’ları dualar eşliğinde İdlib’e doğru yola çıktı.

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