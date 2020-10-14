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Gebzeli balıkçılar zabıta tarafından denetlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri, standartlara uygun satış yapılıp yapılmadığını belirmemek amacıyla balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri, standartlara uygun satış yapılıp yapılmadığını belirmemek amacıyla balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren balık satış yerlerini denetledi. Av yasağının kalkmasıyla balık satışlarının hızlandığı dükkanları ziyaret eden zabıta ekipleri, tüm balık çeşitlerinde standartlara uyup uymadığını tespit etmek için ölçüm yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri avlanması yasak olan gelişimini tamamlamamış küçük balıkların avlanması ve buna bağlı olarak balık nesillerinin tehlike altında olması nedeniyle denetimde bulundu. Ekipler satışa sunulan tüm balık çeşitleri ölçülerek standartlara uygunluğu, depolanması ve satışı esnasında hijyen kuralları ile ilgili denetim çalışması yaptı.
Kontrol esnasında ise tezgahlarda herhangi bir aykırılığa rastlanmadığı dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların şüpheli durumlarda şikayetlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.

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