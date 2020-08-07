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Gebzeliler’den Başkan Büyükakın’a hizmet teşekkürü

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Gebze’nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Gebze’nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kendilerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze’nin Pelitli, Balçık, Muaalim ve Tavşanlı köylerini AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ziyaret etti. Kovid-19 tedbirlerinin önemine dikkat çekilen birlikteliklerde vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Başkan Büyükakın, köylerde verilen hizmetlere dönük yeni talep ve önerileri de yerinde dinledi.
Başkan Büyükakın, Covid-19 virüsü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezlerinin yanı sıra köylerde verdiği hizmetler için teşekkür eden vatandaşlara, “Devletimizin tüm kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler olarak bizlerde her türlü önlemi alıyor ve çalışmayı yapıyoruz. Covid-19 ile mücadelede halkımıza da büyük görev düşüyor. Bunu bu ziyaretler vesilesiyle dile getirmek isterim. Dünyanın sağlık alanında karşılaştığı bu büyük sorun ile mücadeleyi vatandaşımızla birlikte başarıya ulaştıracağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ın da yer aldığı ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Büyükakın, “Halkımızın sağlığı her şeyin ötesindedir. Bu konuda Pandeminin ilk başından itibaren aldığımız tedbirlerle halkımıza çok önemli hizmetleri yerine getirdik. Köylerimize de bu anlamda gerekli tüm adımlarımızı attık. Halkımızın devletimizin tüm kurumlarına ve bizlere karşı güvenine layık olmak için çalıştık. Sağlık sistemimiz bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Devletimizin tüm kurumları halkımızın yanında yer aldı, almaya da devam ediyor” diye konuştu.
Covid-19 konusunda vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarını yenileyen Büyükakın, “Yine aynı günlere dönmemek için Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımızın dile getirdiği önlemleri harfiyen yerine getirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Bu bizim en öncelikli görevlerimizin arasındadır. Bizim görevimiz halkımızın sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesinin daha da yukarılara çekmek. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum, lütfen tüm kurallara uyalım. Şehrimizin ve ülkemizin bu süreçten en az sıkıntıyla çıkması için elimizden ne geliyorsa yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına en hassas bir şekilde uyalım” diyerek sözlerini tamamladı.

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