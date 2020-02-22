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Geç Kalınmış Şarkılar Konseri dinleyiciyle buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Geç Kalınmış Şarkılar Konseri düzenlendi.Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, Erkan Yalçınkaya tarafından hazırlandı.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Geç Kalınmış Şarkılar Konseri düzenlendi.
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, Erkan Yalçınkaya tarafından hazırlandı. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin solistliğini ise Belenay Kıraç yaptı. Dinleyenlerin adete mest olduğu konserde, birbirinden güzel eserler seslendirildi.
Gecede Kıraç, Aksaray’a Gide Gele Yoruldum, Kadifeden Kesesi ve Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor gibi birçok şarkı seslendirdi. Konser sırasında dinleyiciler seslendirilen şarkılara sık sık eşlik etti. Dinleyicisinin büyük beğenisini kazanan Geç Kalınmış Şarkılar Konseri, tam not aldı.

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