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Gece-Gündüz dezenfekte devam ediyor

DÜZCE HABERLERİ  | 15.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

19) Pandemisi ile mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında gece gündüz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya’nın dört bir yanına bulaşan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında Türkiye’de bir dizi önlemler alınmıştı.

19) Pandemisi ile mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında gece gündüz dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya’nın dört bir yanına bulaşan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında Türkiye’de bir dizi önlemler alınmıştı. Düzce Belediyesi’de alınan bütün önlemlere ek olarak sokak sokak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Gece gündüz demeden sahada dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda çalışmalar yürütüyor. Ekipler son olarak Aydınpınar Caddesi’nde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Dezenfektasyon çalışmaları kapsamında ekibin başından bir an olsun ayrılmayan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, ‘ Korona Virüs ile mücadelemiz tüm hızı ile devam ediyor. İlimiz genelinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu gece Aydınpınar Caddesi’nde dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde hayat normal şartlara döneceğini düşünüyorum’ dedi.

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Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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