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‘Gece gündüz, milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz’

BURSA HABERLERİ  | 15.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Osmangazi’de çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik hane bırakmamak için gece gündüz yollara düşen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalık Mahallesinde 40 yıl önce eşini kaybetmesine rağmen yatalak durumdaki kayın validesi ve engelli kaynına bakan Ünzile Çakır’ı yalnız bırakmadı.

Osmangazi’de çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik hane bırakmamak için gece gündüz yollara düşen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Küçükbalık Mahallesinde 40 yıl önce eşini kaybetmesine rağmen yatalak durumdaki kayın validesi ve engelli kaynına bakan Ünzile Çakır’ı yalnız bırakmadı. Gördüğü tablo karşısında duygulanan Başkan Dündar, “Gece gündüz, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın” dedi.
Osmangazi’de önce insan anlayışını hizmetlerin odağına yerleştiren Başkan Mustafa Dündar, her gün bir mahallede vatandaş ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Küçükbalıklı Mahalle pazarından alışveriş yapan Dündar, Çakır ailesinin evine de eli boş gitmedi. Çakır ailesi ile kucaklaşan Dündar, 89 yaşındaki yatalak kayınvalidesi ve engelli kaynına bakan Ünzile Çakır’a teşekkür etti.
“Millete efendilik değil, her zaman hizmetkarlık yaptık"
Ünzile hanımın sevgi ile yaptığı fedakarlığın çok anlamlı ve örnek olduğunu söyleyen Başkan Dündar, “Bazıları anne babasına bile bakmazken o kayınvalidesine ve kaynına bakıyor. Geleneklerimizde inancımızda var. Allah ondan razı olsun. Gece gündüz, 7/24 bir talebiniz, ihtiyacınız olduğunda lütfen bize ulaşın. Biz her zaman milletimizin hizmetinde olduk. Milletimize karşı bizim yerimiz belli. Efendilik değil her zaman hizmetkarlık yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde Rabbim yine bizim milletimize hizmet etmeyi nasip eder” diye konuştu.

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