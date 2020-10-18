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Gece ışıklandırılan tarihi Erzurum Kalesi ve çevresi yeni görüntüsüyle göz kamaştırıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Gece ışıklandırılan tarihi Erzurum Kalesi ve çevresi yeni görüntüsüyle göz kamaştırıyor

Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'da, gece ışıklandırılan tarihi Erzurum Kalesi ve çevresi yeni haliyle göz kamaştıran güzelliğe kavuşturuldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Kültür Yolu" projesi kapsamında, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden Erzurum'da, tarihi mekanlar ışıklandırma sistemiyle gece de yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor.

Çevre düzenlemeleri yenilenen ve gece ışıklandırıldıktan sonra havadan drone ile görüntülenen Erzurum Kalesi ve çevresi, eşsiz görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan ordusuna destek amacıyla Erzurum Kalesi'ndeki Saat Kulesi'ni ve kentteki tarihi mekanları Azerbaycan bayrağı renkleri yansıttı, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini simgeleyen bayraklarla donattı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Biz yalnızca ruhuna ve taşlarına rahmet sinmiş şanlı şehrimizin kendi güzelliğini açığa çıkardık. Dadaşların asil ruhunu ışıklarla yansıttık. Gerisi, ata yadigarı." ifadelerini kullandı.

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