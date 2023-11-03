Gece karanlığında görüntülenen canavarlar tüyleri ürpertti

Sivas’ta yaşayan ve çektiği doğa ve yaban hayatı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, 15 gün önce kırsal alanlara kurduğu fotokapanlarla kurt sürüsünü görüntüledi. Anadolu’da canavar olarak adlandırılan kurtların parlayan gözleri tüyleri ürpertti. Fotokapanı fark eden kurtların bazıları yaklaşmazken aralarından bir kurt merakına yenik düşüp foto kapanın yanına gelerek koklaması görüntülendi.

“KURT SÜRÜSÜ DÜZENLİ OLARAK O ROTAYI KULLANIYORDU”

Doğa Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, kurt sürüsünün rotasını öğrenebilmek için fotokapanlar kurduğunu belirtip, “Kurtların hangi bölgede daha aktif olduğunu ve davranışlarını incelemek için fotokapan çalışması yaptım. Sivas’ta bulunan 3-4 kırsal alan noktasına fotokapan kurdum ve birisinde büyük bir kurt sürüsü görüntüledim. Bu kurt sürüsü düzenli olarak o rotayı kullanıyordu ve benim amacımda rotalarını öğrenmekti. Bu çalışmayla ilerleyen zamanlarda kurtların kullandıkları rotaya gidip kendi makinemle onları görüntüleyebilirim. Fotokapan çalışmasında güzel bir kurt sürüsünü görüntüledim aynı zamanda yalnız ve yaşlı bir kutta fotokapana yakalanmıştı, 15 günlük süreç içerisinde iki defa kapanın önünden geçmişti. Fotokapan sayesinde hayvanların günlük rutinlerini, hangi saat aralıklarında o yolları kullandıklarını öğrenebiliyoruz” dedi.

“KURT SÜRÜSÜNÜ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUM”

Aslan, fotokapanı kontrol etmeye gittiğinde kurt sürüsü görüntülerini görünce çok mutlu olduğunu ifade edip, “Fotokapanı bir dağa kurdum ve kurmak için yaklaşık 2 saat bir tırmanış gerektiriyordu. Fotokapanı bıraktıktan 15 gün sonra aynı bölgeye gidip fotokapanı kontrol ettim. Bu 15 günlük zamanda fotokapanın ne çektiğini bilmiyordum, oraya gidince bunu görmüş oluyorum ve kurt sürüsünü görünce çok mutlu oldum ve hedefim buydu. Kurtlar sosyal hayvanlar ve böyle gurup halde gezmeleri, beraber avlanmaları, beraber hareket etmeleri çok güzel ve bunu kaydedebilmek gerçekten mutluluk verici” diye konuştu.

“KURT SÜRÜSÜ TEK BİR VÜCUT GİBİ HAREKET EDİYOR”

Aslan, fotokapana yakalanan kurt sürüsünün tek bir vücut gibi hareket ettiğine vurgu yaparak, “Kurtlar gerçekten iyi koku alabilen hayvanlar ve ayrıca hisleri gerçekten çok açık, etraftaki en ufak değişikliği fark edebiliyorlar. Sosyal hayvanlar birlikte hareket edip beraber düşünüyorlar, kurt sürüsü tek bir vücut gibi hareket ediyor. Ben fotokapanı kurarken elimden bir koku geçmişti ve bu kokuyu algılayan kurtlar oldu. Bazıları fotokapandan uzak durmak istedi. Bunları da görüntülemiş oldum ve ortaya gerçekten güzel görüntüler çıktı” ifadelerini kullandı.

