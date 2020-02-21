YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gece polikliniği randevu yoğunluğunu azalttı

Gece polikliniği randevu yoğunluğunu azalttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesi’nde bir süre önce 28 branşta başlatılan akşam polikliniği uygulaması hem hasta sayısında hem de MHRS Randevularında yoğunluğu azalttı.Bandırma Devlet Hastanesi’nde bir süre önce başlayan gece polikliniği uygulaması MHRS Randevu Hattı’ndaki yoğunluğu azalttı.

Gece polikliniği randevu yoğunluğunu azalttı

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesi’nde bir süre önce 28 branşta başlatılan akşam polikliniği uygulaması hem hasta sayısında hem de MHRS Randevularında yoğunluğu azalttı.
Bandırma Devlet Hastanesi’nde bir süre önce başlayan gece polikliniği uygulaması MHRS Randevu Hattı’ndaki yoğunluğu azalttı. Akşam Polikliniği hizmetinde 1 ayda 5 bin 400 hastaya tedavi hizmeti verilirken, özellikle Göz, KBB, Ortopedi, Dahiliye gibi yoğunluk yaşanan servislerde bir nebze olsun rahatlama gözlenmeye başladı.
Edinilen bilgilere göre, akşam poliklinik uygulamasına çeşitli branşlarda 28 doktor katılırken, Göz Polikliniğinde 825, KBB’de 800, Kardiyoloji’de 308, Çocuk Hastalıklarında 200, Kadın Doğum’da 350, Genel Cerrahi’de 250, Ortopedi’de 400, Dahiliye’de 400, Üroloji’de hasta akşam poliklinik hizmetinden faydalandı. Ayrıca 1 ayı bulan süre uzunluklarında randevu verilebilen ultrason, MR gibi tıbbi görüntüleme hizmetlerinde de 7/24 esasına göre çalışmaya geçilmesi ile randevu süresi 1 haftaya kadar düşürüldü. Gece MR ve Ultrason hizmetlerinde son bir ayda 500 hasta hizmet aldı.
Bandırma Devlet Hastanesi’nde son rakamlara göre 82 Uzman ve 71 pratisyen hekim görev yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli öğrencilerle buluştu

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri Dilek Livaneli öğrencilerle buluştu

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:47
Öğle
13:27
İkindi
16:28
Akşam
18:57
Yatsı
20:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.