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Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 28.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç.

Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, gece uyandıran kuru öksürüğün dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Dr. Sakine Işık, “Dikkat! Nefes darlığı, göğüsde tıkanma hissi, hışıltı, hırıltı ve geceleri sabaha karşı uykudan uyandıran, eforla ve keskin kokular ile artan kuru öksürüğünüz varsa “Astım” hastası olabilirsiniz” dedi.
Dr. Sakine Işık, Astım nedir? Hangi şikayetlerin varlığın da astım düşünülmelidir? Astım tanısı nasıl konur? Astım tedavisi nasıl yapılmalıdır? Konularında önemli bilgiler verdi.
“Astım alt hava yollarının mikrobik olmayan kronik iltihabi hastalığıdır. Astımın tüm dünyada yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir” diyen Dr. Sakine Işık, “Astımlı hastalar da allerjenler gibi bir takım tetikleyicilerle karşılaşma sonrası alt hava yollarında geri dönüşümlü daralmalar meydana gelmektedir.
Astım genetik ve çevresel risk faktörlerinin etkileşimi ile ortaya çıkmaktadır. Anne ya da babada alerjik hastalık öyküsü, sigaraya aktif ve/veya pasif maruziyet, obezite, hava kirliliği astım gelişimi için önemli risk faktörlerindendir.
Astım tanısında en önemli basamak hastanın öyküsüdür. Öyküde öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs de tıkanma hissi gibi şikayet varlığında astım tanısı akla gelmelidir. Öksürüğün kuru olması, geceleri sabaha karşı artarak kişiyi uykudan uyandırması, eforla ve keskin kokular ile karşılaşma sonrası artması astım tanısını düşündürmelidir. Astım da şikayetler ataklar halinde gelebildiği gibi kontrolsüz astım hastalığı olanlar da süreklilik de arz edebilir. Şikayetlerin viral solunum yolu enfeksiyonları, ev tozu akarları, evcil hayvanlar ve polenler gibi alerjenler, egzersiz, soğuk ve kuru hava gibi tetikleyicilerle karşılaşma sonrası ortaya çıkması da astım tanısını desteklemektedir. Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanları tarafından yapılan alerji testleri ile astıma neden olan alerjenler tespit edilmektedir. Solunum fonksiyon testleri astımın tanısı, hastalığın ağırlığı ve tedavinin planlanması aşamalarında kullanılmaktadır” dedi.
Astım tedavisinde hedef astım ataklarının engellenmesi, şikayetlerin kontrolünün ve egzersiz dahil normal aktivitelerin sağlanarak yaşam kalitesinin artırılması olduğunu anlatan Dr. Sakine Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu amaçla hasta-hekim işbirliğinin sağlanması ve astım hastalarının eğitimi oldukça önemlidir. Tedavi de öncelikle astım atağına neden olan tetikleyiciler tespit edilmeli ve korunma önlemleri konusunda hastalar bilgilendirilmelidir. Astımlı hastalar da tedavi de şikayetlerin sıklığına ve ağırlığına göre ilaçlar ve Çocuk Alerji ve İmmunoloji uzmanları tarafından seçilmiş hastalara uygulanan alerjen immunoterapi ( aşı) kullanılmaktadır.”

Gece uykudan uyandıran kuru öksürüğe dikkat

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