YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Gece yarısı patlayan tüp evlerini başlarına yıktı

Gece yarısı patlayan tüp evlerini başlarına yıktı

ERZURUM HABERLERİ  | 16.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece yarısı patlayan tüp 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sularında sahur hazırlığı yapan yaşlı çiftin yaşadığı evde tüp gazın patlaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece yarısı patlayan tüp 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 01.30 sularında sahur hazırlığı yapan yaşlı çiftin yaşadığı evde tüp gazın patlaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Evlerin çatısı çöken yaşlı çift Erzurum Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkartıldı. 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Oltu Özdere Mahallesi’nde sahur hazırlığı yapan Mehmet Hacı Pala (85) ve eşi Emine Pala(80) tüp gazın patlaması sonucu evlerinin çatısı uçtu, göçük altında kaldı.Yaşlı çift Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaşlı çift 112 acil servisleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılarak Oltu devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar Dikkat çeken korona önlemi! Kabe'den önce bu kabine giriyorlar
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzurum Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:08
Sabah
04:52
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:31
Yatsı
21:07

Erzurum Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Yeni Vizyon 2071 Derneği Tekman’da

Yeni Vizyon 2071 Derneği Tekman’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.