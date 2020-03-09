Gece Yiyen Adam lezzet tutkunlarının buluşma noktası oldu

Alaçatı ve Bostanlı şubeleriyle hizmet veren yeni nesil hamburgerci Gece Yiyen Adam, Türk damak tadına uygun orijinal menüleriyle lezzet rüzgarı estiriyor.

Gece Yiyen Adam’ın kurucusu olan ve uzun yıllar görsel sanatların farklı dallarında çalışan Özenç Uluz ile projeye yatırım desteği sağlayan, inşaat ve cafe sektöründe hizmet veren Ali Karagöz, yemek tutkuları sayesinde bu projeyi yaşama geçirdiklerini söyledi.

Kendisinin, Gece Yiyen Adam’ın marka yüzü olduğunu belirten Özenç Uluz, yemek yemenin bir tutku olduğunu ve İzmir’e lezzet avcılarına yönelik yeni bir mekan kazandırdıklarını ifade etti.

Gece Yiyen Adam markasının 10 yıl önce bir twitter hesabı olarak başladığını ve İzmirde benzerine az rastlanan özgün mönüleriyle dikkat çektiklerini vurgulayan Uluz, “Gece yemek yemeyi çok seven biri olarak Gece Yiyen Adam adıyla twitter hesabı açtım. Orada yemek ve farklı mekanlar üzerine çok keyifli sohbetler yapıyorduk. Daha sonra 4 yıl önce bir hamburgerci açma fikri doğdu. Yaz kış Alaçatıda yaşayan biri olarak ilk şubeyi de orada açtım. Daha sonra İzmirde de şube açma konusunda bana gelen talepler artınca ikinci mekanımızı da Bostanlı’da 3 ay önce hizmete sunduk. Konsepti belirlerken bugüne dek edindiğim deneyimlerle birlikte hem görsel anlamda iştah kabartan hem lezzetli hem de Türk damak tadına uygun mönüler oluşturduk. Hamburgerin yanısıra sosisli sandviç ve tostlarımız da çok beğeniliyor” dedi.