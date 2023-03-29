YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Geceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründü

Geceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründü

29.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da kısa sürede etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Geceden sabaha kadar yağan kar sonrası şehir eşsiz güzelliğe büründü

Gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı sonrası şehir, eşsiz bir güzelliğe büründü.

Bir anda etkisini artıran kar yağışı sonrası park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığının şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Kütahyalılar, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı yeterli derecede değil. Bu yıl kış ayında çok kar yağdı. Mart’ta yağan kar da bizleri sevindirdi" diye konuştular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müdür Erarslan: “Halkımız Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz yararlanabilir”Müdür Erarslan: “Halkımız Sağlıklı Hayat Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz yararlanabilir”
Niğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunulduNiğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunuldu
Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü öldüAmasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:27
Yatsı
20:46
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.