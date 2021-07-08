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Geceleri diş sıkmak yüz şeklini bozuyor

08.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Halenur Bilir: -"Özellikle kadınlarda ince yüz şekli daha yumuşak ve estetik bir görünüm sağlarken diş sıkma sonucu yüz kare bir şekle dönüşebiliyor"

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Halenur Bilir, “Dişini sıkan ve gıcırdatan bruksizm hastalarının yüzü giderek köşeli bir hal alabiliyor. Özellikle kadınlarda ince yüz şekli daha yumuşak ve estetik bir görünüm sağlarken diş sıkma sonucu yüz kare bir şekle dönüşebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bilir, halk arasında diş sıkma olarak bilinen bruksizm bireyin dişlerini sıktığı veya gıcırdattığı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bruksizmin stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarla doğrudan ilgisi var. Uykuda diş sıkma neden olur sorusuna baktığımızda bruksizmin temelinde psikolojik etkileri görüyoruz. Dişini sıkan ve gıcırdatan bruksizm hastalarının yüzü giderek köşeli bir hal alabiliyor. Özellikle kadınlarda ince yüz şekli daha yumuşak ve estetik bir görünüm sağlarken diş sıkma sonucu yüz kare bir şekle dönüşebiliyor."açıklamasında bulundu.

Bruksizmin hastalık olarak görülebilmesi için dişlerde ve çiğneme sisteminde yıkıma yol açması gerektiğini dile getiren Bilir, şunları kaydetti:

"​​​​​​​Bruksizm, anksiyete ve stres gibi çeşitli psikolojik faktörlerin yanı sıra kullanılan bazı antidepresanların yan etkisi olarak da görülen çiğneme kaslarının tekrarlayan kas aktivitesidir. Klinikte hastanın dişlerinde aşınmalar, yanaklarında ve dilde diş izlerinin gözlenmesiyle beraber hasta özellikle sabah uyandığında şakaklarında ve yüzünde ağrı hisseder. Gıcırdatma sesi olmadan bile yüksek kuvvetlerde sıkma olduğunda çiğneme sisteminde yıkım oluşabilir.

Gündüz bruksizminde uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve süresi gece sıkması kadar olmayacağı için zararlı etkileri gece bruksizmine göre çok daha azdır. Gündüz sıkmaları için hastaların mümkün olduğunca öncelikle sıkmalarıyla ilgili farkındalıklarının artırmayı hedefliyoruz. Çoğumuz gündüz diş sıkmamıza rağmen bunun farkında olmayabiliyoruz. Farkındalık geliştikten sonra gündüz sıkmalarının çözümü gece sıkmalarına göre çok daha kolay olup çeşitli hatırlatıcılarla gün içerisinde sıkma son derece azalabiliyor.”

-Gece plağı ya da botoksla çözüm

Yapılan tedavilerle bruksizm tamamen ortadan kaldırılamasa da çiğneme sistemine zarar vermeyecek düzeylere indirebileceğini aktaran Bilir, "Tedavide gece yatarken takılacak olan apareylerin yanı sıra çiğneme kaslarına botoks uygulaması da yapılabilir. Yapılacak olan apareyin sert olması, hastanın diş temaslarına ve çene ekleminin konumuna göre özel olarak hazırlanması gerekir. Yumuşak olan apareyler sıkmayı daha da arttırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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