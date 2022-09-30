Geçen sezon şov yapmıştı! Fenerbahçe'de yol ayrımının adı: Miha Zajc!

Fenerbahçe'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam ederken, devre arası transfer dönemi için de planlamalar sürüyor. Sezon başında birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde önemli isimler de takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a da özellikle İtalyan kulüplerinin büyük ilgisi bulunuyordu.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan forma almakta güçlük yaşamıştı.

Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çektmişti.

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının Zajc'a forma vermeme sebebinin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması olduğu iddia edildi.

Sezon başından bu yana 7 maçta forma giyen ve 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen Miha Zajc'ın birden kesik yemesi sonrasında devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde yönetimin oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği ifade edildi.

