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Geçen yıl en yüksek kar kalınlığının ölçüldüğü yolda zorlu mücadele

30.01.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojik verilere göre 23 Ocak 2021'de en yüksek kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldüğü Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi'nde, karla mücadele ekipleri çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekip sorumlusu Murat Yücel: - "Önceki yıl 42 vatandaşımızı bu yolda çığ altında kaybettik. Çok büyük risk var. Bu sene çığ riski durumlarında yolu ulaşıma kapatıyoruz"

MESUT VAROL - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarında Van-Bahçesaray kara yolunu açık tutmak için karla mücadele ediyor.

Yüksek rakımlı dağlar arasındaki yolda kesintisiz trafiğin sağlanması için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman düşen çığlar nedeniyle büyük tehlike atlatıyor.

Meteorolojik verilere göre, 23 Ocak 2021'de en yüksek kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldüğü yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren 11 araçtaki 13 personel, 7 ay boyunca bölgede karla mücadele ediyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte, dokuz çığ yatağının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarında da Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

- "Karla mücadelemiz 7 ay sürüyor"

Ekip sorumlusu Murat Yücel, AA muhabirine, kar, tipi ve çığ nedeniyle Bahçesaray yolunun sürekli kapandığını söyledi.

Sis ve tipinin etkili olduğu dönemlerde çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"Burada metrelerce kar yağıyor. Bir hafta boyunca gece ve gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük çaba sarf ediyoruz. 11 araçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceki yıl 42 vatandaşımızı bu yolda çığ altında kaybettik. Çok büyük risk var. Bu sene çığ riski durumlarında yolu ulaşıma kapatıyoruz. Karla mücadelemiz 6-7 ay sürüyor. Kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor. Bu yolda tespit edilen dokuz çığ yatağı var. İş makinelerimiz karın içinde kayboluyor. Buraya 'dokuzuncu gezegen' diyoruz. Çünkü Türkiye'de en çok kar yağan bölge burası."

- "Türkiye'nin en karlı yolunu açmaya çalışıyoruz"

İş makinesi operatörü Necip Özer de Türkiye'de kar kalınlığının en çok olduğu yolu açmaya çalıştıklarını belirterek, "Çığın düştüğü bazı noktalarda kar kalınlığı 10 metreyi buluyor. Şu an bir çığ yatağını temizliyoruz. İş makinesinin üzerine çıktım yine de elim en üst noktaya yetişmedi. Kar kalınlığı bu kadar yüksek. Her şey vatandaşlarımız için, onlar mağdur olmasın diye gece, gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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