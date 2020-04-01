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Geceyi şimşekler aydınlattı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’te gece boyunca yoğun sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.Gaziantep’te günlerdir etkili olan sağanak yağış gece boyunca da yoğun şekilde devam etti.

Gaziantep’te gece boyunca yoğun sağanak yağış etkili olurken, gök gürültüleriyle çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Gaziantep’te günlerdir etkili olan sağanak yağış gece boyunca da yoğun şekilde devam etti. Sağanak yağışla birlikte etkili olan gök gürültüsüyle çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. Şimşeklerin geceyi kapkaranlık geceyi gündüze çevirdiği anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Yağış nedeniyle kentin pek çok noktasında da cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağışın yolları göle çevirmesi vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

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İkindi
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

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Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Nisa Koçak Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Eczanesi
Sahinbey
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