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Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ’de toplantı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ’da bulunan 14 adet Geçici Barınma Merkezi Alanlarına ilişkin barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ’da bulunan 14 adet geçici barınma merkezi alanlarına ilişkin, barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı.Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Pehlivan, TESKİ Genel Müdürü Dr.

Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ’de toplantı

Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ’da bulunan 14 adet Geçici Barınma Merkezi Alanlarına ilişkin barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.
Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ’da bulunan 14 adet geçici barınma merkezi alanlarına ilişkin, barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı.
Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Pehlivan, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ile TESKİ, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yetkililer katıldı. Toplantıda TESKİ Genel Müdürlüğünce öncelikle Şarköy ve Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bulunan barınma alanlarında çalışma başlatılması ile diğer barınma alanlarında inceleme yapılması kararlaştırıldı.

Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ’de toplantı

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