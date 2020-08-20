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Geçici Barınma Merkezine korona kısıtlaması

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesinde bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinde bazı kısıtlamalar getirildi.Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde artaması sebebi ile İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ve Osmaniye İl Göç idaresi Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan misafirlerin zorunlu haller dışında konteynerlarından çıkmasının sınırlandırılmasına, sağlık sebebi dışında il dışı yol izin belgesi ve il içi izinlerin verilmemesine, çalışma izni ile il dışına giden misafirlerin dönüşlerinden itibaren ondört (14) gün süreyle ailesi ile birlikte konteynerlarında izalosyona tabi tutulmasına, İl içi günlük çarşı çıkışlarına sadece çalışan misafirlerin gitmesine izin verilmesi, zaruri durumlarda ise aileden sadece bir (1) kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp dönmesi için izin verilmesine, barınma Merkezi içerisinde maske takılması zorunlu olup uyulmadığı takdirde ilgili kişiye ondört (14) gün süre ile barınma merkezinden çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

Geçici Barınma Merkezine korona kısıtlaması

Osmaniye’nin Cevdetiye Beldesinde bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı Geçici Barınma Merkezinde bazı kısıtlamalar getirildi.
Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının son günlerde artaması sebebi ile İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ve Osmaniye İl Göç idaresi Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan misafirlerin zorunlu haller dışında konteynerlarından çıkmasının sınırlandırılmasına, sağlık sebebi dışında il dışı yol izin belgesi ve il içi izinlerin verilmemesine, çalışma izni ile il dışına giden misafirlerin dönüşlerinden itibaren ondört (14) gün süreyle ailesi ile birlikte konteynerlarında izalosyona tabi tutulmasına, İl içi günlük çarşı çıkışlarına sadece çalışan misafirlerin gitmesine izin verilmesi, zaruri durumlarda ise aileden sadece bir (1) kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp dönmesi için izin verilmesine, barınma Merkezi içerisinde maske takılması zorunlu olup uyulmadığı takdirde ilgili kişiye ondört (14) gün süre ile barınma merkezinden çıkış yasağı konulmasına karar verildi.

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