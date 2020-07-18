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Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarına umut olacak

BARTIN HABERLERİ  | 18.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan “Geçici Hayvan Bakım Evi” sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak.Bartın’ın Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan ve açılış gününü bekleyen “Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan “Geçici Hayvan Bakım Evi” sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak.
Bartın’ın Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan ve açılış gününü bekleyen “Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak. 300 hayvan kapasiteli “Geçici Hayvan Bakım Evi” kendi ortamında yaşamada zorluk çeken hasta, zayıf ve sakat hayvanların rehabilite edilerek ve üreme kontrolü sağlandıktan sonra tekrar doğal hayata dönmeye hazırlanacak. Geçici Hayvan Bakım Evinde kedi ve köpek için ayrı ayrı alanları ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Tam donanımlı olarak hizmet verecek olan merkez bölgeye de hizmet edecek.

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