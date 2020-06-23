Geçici hayvan bakım evinde çalışmalar tamamlandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan “Geçici Hayvan Bakım Evinda çalışmalar tamamlandı.

Bartın’ın Amasra İlçesi yolu üzerinde 19 bin 130 metrekare alanda kurulan 300 hayvan kapasiteli “Geçici Hayvan Bakım Evi” kendi ortamında yaşamada zorluk çeken hasta, zayıf ve sakat hayvanların rehabilite edilerek ve üreme kontrolü sağlandıktan sonra tekrar doğal hayata dönmeye hazırlanacakları geçici barınma merkezi olarak açılışa hazır hale getirildi.

Konuya ilgili Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçici Hayvan Bakım Evi” kedi ve köpek için ayrı ayrı alanları ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlarının da bulunduğu tam donanımlı olarak faaliyet gösterecektir.” denildi.

