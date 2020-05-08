İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi arasında imzalanan protokolle, geçici koruma altındaki vatandaşlar lavanta yetiştiriciliğini öğrenecek ve ülke tarımına katkı sağlayacak.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bugün imzalanan protokolle; uluslararası standartlar doğrultusunda herkes için insana yakışır eğitim ve iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik işbirliği programlarının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi, ayrıca geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları için yürütülen ve/veya yürütülecek çalışmalarda/ projelerde iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Günümüzde arz ve talebi artan tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim ve dikiminin yaygınlaştırılması çalışmaları Bakanlığımız destekleri ile yapılırken, yerelde de ekiliş alanların artırılması için projeler yapılmaya devam edilmektedir. Tıbbi bitkiler içerisinde ise en çok lavanta rağbet görmektedir" ifadesinde bulundu.

Şahin, "İl Müdürlüğümüz proje birimince hazırlanmış ve Kayseri Toplum Merkezi koordinatörlüğünde Avrupa Birliği tarafından fonlanacak bu proje ile ülkemiz lavanta ihtiyacının bir kısmı karşılanacaktır. Aynı zamanda ilimiz çiftçileriyle birlikte geçici koruma altındaki vatandaşlar da İl Müdürlüğümüz aracılığı ile lavanta yetiştiriciliğinde toprak işlemeden hasata kadar ki her aşama öğretilerek sertifikalandırılacaktır" diyerek şunları söyledi:

"Proje kapsamında oluşturulacak GKAS vatandaşlar ev sahibi çiftçilerimizin yardımları ile tarımdan elde edecekleri kazanç sayesinde tarıma kazandırılarak hayata tutunmalarına yardımcı olunacaktır.

Geçici koruma altındaki vatandaşları kapsayıcı bir şekilde, kaliteli mesleki ve teknik eğitimle hem yerel ekonomiye ve hem de ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmeleri sağlanacaktır." dedi.

