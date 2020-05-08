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Geçici Koruma Altındaki Vatandaşlar Lavanta Yetiştiriciliğini Öğrenecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:00 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi arasında imzalanan protokolle, geçici koruma altındaki vatandaşlar lavanta yetiştiriciliğini öğrenecek ve ülke tarımına katkı sağlayacak.Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bugün imzalanan protokolle; uluslararası standartlar doğrultusunda herkes için insana yakışır eğitim ve iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik işbirliği programlarının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi, ayrıca geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları için yürütülen ve/veya yürütülecek çalışmalarda/ projelerde iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Günümüzde arz ve talebi artan tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim ve dikiminin yaygınlaştırılması çalışmaları Bakanlığımız destekleri ile yapılırken, yerelde de ekiliş alanların artırılması için projeler yapılmaya devam edilmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Kayseri Toplum Merkezi arasında imzalanan protokolle, geçici koruma altındaki vatandaşlar lavanta yetiştiriciliğini öğrenecek ve ülke tarımına katkı sağlayacak.
Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi ile Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında bugün imzalanan protokolle; uluslararası standartlar doğrultusunda herkes için insana yakışır eğitim ve iş fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik işbirliği programlarının geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi, ayrıca geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları için yürütülen ve/veya yürütülecek çalışmalarda/ projelerde iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Günümüzde arz ve talebi artan tıbbi ve aromatik bitkilerin ekim ve dikiminin yaygınlaştırılması çalışmaları Bakanlığımız destekleri ile yapılırken, yerelde de ekiliş alanların artırılması için projeler yapılmaya devam edilmektedir. Tıbbi bitkiler içerisinde ise en çok lavanta rağbet görmektedir" ifadesinde bulundu.
Şahin, "İl Müdürlüğümüz proje birimince hazırlanmış ve Kayseri Toplum Merkezi koordinatörlüğünde Avrupa Birliği tarafından fonlanacak bu proje ile ülkemiz lavanta ihtiyacının bir kısmı karşılanacaktır. Aynı zamanda ilimiz çiftçileriyle birlikte geçici koruma altındaki vatandaşlar da İl Müdürlüğümüz aracılığı ile lavanta yetiştiriciliğinde toprak işlemeden hasata kadar ki her aşama öğretilerek sertifikalandırılacaktır" diyerek şunları söyledi:
"Proje kapsamında oluşturulacak GKAS vatandaşlar ev sahibi çiftçilerimizin yardımları ile tarımdan elde edecekleri kazanç sayesinde tarıma kazandırılarak hayata tutunmalarına yardımcı olunacaktır.
Geçici koruma altındaki vatandaşları kapsayıcı bir şekilde, kaliteli mesleki ve teknik eğitimle hem yerel ekonomiye ve hem de ekonomik büyümeye katkı sağlayacak, ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmeleri sağlanacaktır." dedi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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