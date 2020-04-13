Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu

Dönüş yolunda kaza geçirdiğini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan İzmir'e doğru giderken Bursa civarında birden nefes darlığı geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Önümdeki arabaya çarptım, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Orada teşhis konulamadı ama 2 gün sonra şikayetlerim devam edince hastaneye başvurdum. Belki de o kaza benim bu hastalıktan şüphelenmemi ve virüsü kaptığımı öğrenmemi sağladı.17 gündür hastanedeyim, hastalığı öğrenmeme Bursa'da geçirdiğim trafik kazası sebep oldu diyebilirim."

Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu dile getiren Akbaş, "Orada bir tomografiye girdiğimi hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Aradan bir hafta geçmiş. Uyandığımda doktor hanım 'seni pazartesi servise alacağız' dedi. Ben de 'daha yatalı 2 gün oldu' dedim. 'Hayır sen bir haftadır uyuyorsun' diye yanıt verdi. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Buradan herkese sesleniyorum; ciddiye alın, hiç iyi bir durum değil." dedi.

- "Eve göndermek güzel bir duygu"

Hasan Akbaş'ı tedavi eden Dahiliye Uzmanı Dr. Adife Çetintürk Üstündağ, hastanın ağır bir şekilde Soma'dan hastanelerine sevk edildiğini dile getirerek, "Gelir gelmez yoğun bakıma aldık, zorlu bir süreçti. Şu anki durumu iyi, sıkıntıları giderildi, evine kavuşacak. Hastalarımız taburcu oldukça mutlu oluyoruz. Entübe olan bir hastayı iyileştirip evine göndermek gerçekten güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.