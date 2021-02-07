Geçirdiği trafik kazasının ardından 2 yıldır tedavi gören sürücü hayatını kaybetti

Denizli’de iki yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası adam, iki yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde 2 yıl önce işten çıktıktan motosikletle evine dönen 36 yaşındaki adam önündeki traktörden sarkan zincire çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Özgür Efe, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Efe, iki yıllık yaşam mücadelesini kaybetti. Komada olan Efe’nin vefat haberi yakınları ve arkadaşları arasından büyük üzüntüye neden oldu.

