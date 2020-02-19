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Geçmeyen Omuz Ağrısına Dikkat!

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Doç.

Geçmeyen Omuz Ağrısına Dikkat!

Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Omuz eklemi komplike bir anatomik yapıya sahip olmakla birlikte bu anatomik yapıların katkısı ile geniş bir hareket arkına sahiptir. Sağlıklı bir omuz hareketi için kasların uyumlu çalışması esastır. Uyum bozulduğunda omuz eklemi biyomekaniği olumsuz etkilenir ve çevreleyen kaslarda ağrıya neden olur" dedi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, omuz ağrılarının en sık karşılaşılan nedenleri orta ve ileri yaş grubunda omzun üzerini örten kasların-tendonların omuz eklemi üzerinde bulunan kürek kemiğinin uzantısı olan akromion kemiğinin arasında sıkışmasıyla meydana geldiğini belirtti. Karaaslan "Kişilerin bu ağrıları genellikle, omuz seviyesi üzerinde yapılan işlerle hissedilir. Ev işleri yaparken, cam silme ve üst raflardan tabak alma gibi aktivitelerde ağrıları artabilir" ifadesinde bulundu.
Erken dönemde tedavi sağlanmazsa yırtıklar meydana gelebilir
Her dört çalışandan birinde görülen omuz ağrısı şikayetlerinin, tedavi edilmediğinde orta ve ileri dönemde omuzda kas yırtığı gibi sorunlara neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Fatih Karaaslan erken dönem de tanısı konulan hastaların egzersiz tedavisi, manuel terapi, lokal enjeksiyonlarla konservatif tedaviyle rahatlama sağlanabileceğini söyledi. Kronik vakalarda kemikler arasında sıkışan kaslar ve tendonlar da yırtıklar oluşabileceğinden bahseden Karaaslan, "Oluşan bu yırtıklar ve etraf dokularda oluşan enflamasyonla birlikte hastalarda gece ağrıları, üzerine yatamama gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır" dedi
"En Önemli Belirti Ağrı Ve Hareket Kısıtlılığı"
Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Omuzdaki kas yırtığının en önemli belirtisi ağrı ve hareket kısıtlılığıdır. Kas yırtığına bağlı ağrının tipik özelliği kolu çevirirken ya da baş üstüne götürürken artmasıdır. Ayrıca geceleri omuz üzerine yatamama şikâyeti de sıktır. Yırtık çok genişse omuzda güç kaybı da oluşabilir. Teşhis için muayene sonrası MR çekilmesi gerekir. MR günümüzde kas yırtıklarının teşhisinde en güvenilir görüntüleme yöntemidir. MR görüntüleme ile yırtığın tipi ve genişliği belirlenir. Tedavi buna göre planlanır.
Kas Yırtıklarına Kapalı Ameliyat
Omuz yırtıklarının cerrahi tedavisi günümüzde artroskopik (kapalı) yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Artroskopik tedavide eklem çevresinde açılan 3-4 adet 1 cm’lik küçük kesilerle yırtık kas veya tendonlar kemiğe özel çapalar ve dikişlerle dikilmektedir. İşlem sonrası yaklaşık 2 hafta hastanın kolunun askıda kalması gerekiyor. Hastanın işlem sonrası dönemde hızlı iyileşmesi için rehabilitasyon şarttır" dedi.
Doç. Dr. Fatih Karaaslan açıklamasını şöyle tamamladı: "Omuz kas yırtıkları tedavi edilmezse yırtık genişleyerek omuz ekleminde güç kaybının yanı sıra eklemde artroza (kireçleme) sebep olabilir. Bu nedenle ideal olarak, yırtık tespit edildikten sonra cerrahi tedavi 3 ayı geçirmeden yapılması gerekir."

Geçmeyen Omuz Ağrısına Dikkat!

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