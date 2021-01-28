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’Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi görüşüldü

28.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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’Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi görüşüldü

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ’Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İlçe Müftüsü Hamit Albayrak ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Özgür Çetinkaya ile bir araya geldi.’Geçmişte İz Geleceğe Biz’ projesi, Sakarya İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla faaliyete geçirildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ’Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İlçe Müftüsü Hamit Albayrak ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Özgür Çetinkaya ile bir araya geldi.
’Geçmişte İz Geleceğe Biz’ projesi, Sakarya İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla faaliyete geçirildi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İlçe Müftüsü Hamit Albayrak ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Özgür Çetinkaya ile bir araya geldi. Başkan Işıksu, Bakırtaş, Albayrak ve Çetinkaya ile karşılıklı istişarelerde bulundu.
Proje hakkında değerlendirme yapan Mutlu Işıksu, "Bu önemli projeye öncülük eden tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin her biri bizler için çok kıymetli. Gençler bugünümüzdür ve onlar için yapılan projelere elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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