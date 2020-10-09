Gedik Piliç’in yepyeni lezzeti tavuk tantuni damakları şenlendirdi

Türkiye’de, birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olan ve sürekli teknolojik alt yapısını geliştiren Gedik Piliç’in yeni ürünü ‘tavuk tantuni’ ilk günden tüketiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Beyaz et sektörünün öncü kuruluşlarından Gedik Piliç, lezzetli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Mersin’in kendine has lezzetini, Uşak’ta beyaz et ile üreten Gedik Piliç, sektörde yine bir ilki gerçekleştirdi. Tüketicilerin istediği, ihtiyaç duyduğu ne varsa yapmayı kendinde bir misyon olarak gören Gedik Piliç’in yeni ürünü “Tantuninin Gediklisi” tantuni severlerden tam not aldı.

Gedik Tantuni talepleri, yapılan yatırımlara yön veren önemli unsurlardan biri oluyor. Piliç etinin ekonomik ve sağlıklı en önemli hayvansal protein kaynağı olduğunu tüketicilere aşılayan, ‘Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz’ sloganıyla hareket eden Gedik Piliç, piyasaya yeni sunulan tantuni ürünleriyle bir kez daha sektördeki adından söz ettiriyor. Tavukçuluk sektöründe denetimlerinden uygulamaları ve ürün kalitesine kadar dünya ortalamasının üzerinde yer alan Gedik Piliç, Tantuninin Gediklisi ile tüketicileri mutlu etmeyi başarıyor.