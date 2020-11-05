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Gedik Piliç’ten uluslararası standartlarda gıda güvencesi

UŞAK HABERLERİ  | 05.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye kanatlı sektöründe, "Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz" anlayışıyla üretim yapan Gedik Piliç, piliç etlerini sırasıyla damızlık, kuluçka ve broyler işlemlerinden geçirirken Türkiye’de birçok teknolojik yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor.Üretim yeri Uşak olan ve 1968 yılından beri Ege’den soframıza getirdiği lezzetlerle kanatlı et sektörünün lider beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, pazar payını her geçen gün artırırken sağlıklı beyaz eti en kaliteli haliyle müşterilerine ulaştırmak için sektördeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor.Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162.

Gedik Piliç’ten uluslararası standartlarda gıda güvencesi

Türkiye kanatlı sektöründe, "Yemediğimiz Ürünü Üretmeyiz" anlayışıyla üretim yapan Gedik Piliç, piliç etlerini sırasıyla damızlık, kuluçka ve broyler işlemlerinden geçirirken Türkiye’de birçok teknolojik yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor.
Üretim yeri Uşak olan ve 1968 yılından beri Ege’den soframıza getirdiği lezzetlerle kanatlı et sektörünün lider beyaz et üreticilerinden Gedik Piliç, pazar payını her geçen gün artırırken sağlıklı beyaz eti en kaliteli haliyle müşterilerine ulaştırmak için sektördeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor.
Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. sırada yer alan Gedik Piliç, en yüksek hijyen ve sağlık standartlarına uygun olarak yetiştirilen piliçler, kesimhaneye sevk edildikten sonra; üretimi ve ısıl işlemi gerçekleşiyor. 400 bin adet kesim kapasitesine sahip tesisleri bulunan ve Türkiye’nin 500 sanayi devi sıralamasında 162. Sırada yer alan Gedik Piliç, Ege’den sofralara bol çeşitli, lezzetli ve sağlıklı ürünler getirmeye devam ediyor. Günde 150 ton gibi bir üretim kapasitesi bulunan ileri işlem tesislerinde; sucuk, sosis, döner, köfte ve kaplamalı ürünler, gelişmiş teknolojik ekipman ve makinelerden geçiyor.
Gerek tüketime hazır gerekse tüketime hazır olmayan ürünler, tüketiciye ulaştırılırken mikrobiyolojik kontrolleri uluslararası standartlara uygunluğu göz önüne alınarak yapılıyor. Kontrolden başarılı bir şekilde geçen ürünlerin sevki gerçekleştiriliyor.
Ürünleri üretirken civcivin çıkacağı yumurtadan başlayarak tüm aşamalarda gıda güvenliğini 10 farklı analiz ile günde ortalama 85 laboratuvar analiz ile sağlayan Gedik Piliç, ürünler müşteriye sunulmadan önce ambalaj malzemelerinden ortam havasına kadar her nokta kontrol ediyor.

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