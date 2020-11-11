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Gediz Altınkent Ortaokulu’nun projesi kabul edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.11.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ’Erasmus+KA229 Programı’na başvuran Altınkent Ortaokulu’nun projesi kabul edildi.Bu kapsamda Gediz Altınkent Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı, Dijital öğrenme konulu İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) adlı Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesi İtalya Ulusal Ajansı tarafından 182.170 Euro bütçe ile hibelendirildi.21.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde ’Erasmus+KA229 Programı’na başvuran Altınkent Ortaokulu’nun projesi kabul edildi.
Bu kapsamda Gediz Altınkent Ortaokulunun da ortakları arasında yer aldığı, Dijital öğrenme konulu İtalya, Portekiz, İspanya, Litvanya ve Türkiye ortaklı, IPA (Information Processing Agents) adlı Erasmus +K229 (Okullar Arası Değişim Ortaklıkları) projesi İtalya Ulusal Ajansı tarafından 182.170 Euro bütçe ile hibelendirildi.
21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler; üreten ve tüketmeyen bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Proje yasal temsilcisi ve Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca; ‘’Güncel gelişmelerin ve geleceğin teknolojilerinin bilgisayar ve internet teknolojilerinde devam edeceği bir gerçek. Bu projedeki tüm ortaklar, teknolojinin nimetlerinden yararlanmanın ve sıradan yöntem ve stratejilerle geleceğe nitelikli insan yetiştirmenin artık mümkün olmadığını biliyor. Ortak okulların, sorgulamadan, eleştirmeden ve sadece ezberleyerek öğrenen nesiller yerine 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireyler yetiştirmek için STEAM destekli kodlama ve programlama eğitimi ile bu becerileri aşılaması planlanıyor. Projemiz ile 21. yüzyılın ilk nesli olma unvanına sahip z kuşağının ilgisini kodlama gibi bir etkinliğe odaklayarak, 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler; üreten ve tüketmeyen bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz ’’şeklinde konuştu.
Proje iletişim sorumlusu İngilizce öğretmeni Fırat Mıdık ise, “Projemiz 2020-2022 yılları arasında 24 aylık zaman diliminde gerçekleşecek. Proje faaliyetleri aylık olarak yürütülerek, kurucular tarafından aylık olarak çalışma planları paylaşılması planlanıyor. Görev ve sorumluluklar ortaklara isteklerine göre dengeli bir şekilde dağıtılacak. Böylece öğrencilerin görevlerini bireysel, grup veya karma ülke ekibi olarak yerine getireceklerine inanıyoruz. Proje tamamlandığında öğrencilerimiz, BT kullanımı ile öğretimin etkililiğini ve kalıcılığını arttırarak, öğrenme materyallerini öğrenme durumlarına göre ayarlayacak. Ayrıca öğrencilerimiz 21.yüzyıl becerilerini geliştirerek; Dijital kültürün yaygınlaştığı eğitim ortamlarını sağlayacak. Okula olan ilgiyi ve motivasyonu artırmak gibi yetiler kazanacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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